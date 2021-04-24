Все православные приходы в Украине, согласно томосу, принадлежат ПЦУ – Епифаний

“Но единичные случаи и сейчас есть практически в каждой области. Это касается и западной, и центральной Украины. И мне сообщали на днях, что сейчас есть несколько переходов, которые не афишируются специально для того, чтобы до конца юридически оформить документы, а уже потом озвучить, что эти переходы состоялись”, – отметил он.

Епифаний добавил, что “надо понимать глубже суть этого вопроса”.

“Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Ибо, согласно томосу, согласно разъяснениям его святейшества патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс, что в Украине есть те, кто не признает этой реальности”, – пояснил он.

Митрополит ожидает, что постепенно такие приходы присоединятся к признанию томоса.

“Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно. Регистрируется много новых общин, особенно на востоке Украины. Это определенный такой сложный процесс, но постепенно мы развиваемся и утверждаемся”, – добавил он.

Контекст:Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины (.xls), на 1 января 2020 года в ПЦУ было 7097 приходов, в УПЦ МП – 12 410 (более новая статистика пока не опубликована).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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