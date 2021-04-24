Пенсии до 3 тыс. грн получают 60% украинцев – Лазебная

“Возникает вопрос к экономическому блоку правительства: через какие механизмы наполнять Пенсионный фонд. Пенсионеры не могут находиться на соответствующем уровне. Мы знаем всю ситуацию: 60% пенсионеров получают до 3 тыс. грн, 1,8% – до 2 тыс. грн”, – сказала она.

Министр считает, что “надо эти 1,8% перевести за этот позорный предел в 2 тыс. грн и повышать им пенсию”.

Контекст:По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте Лазебная говорила, что Министерство социальной политики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

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