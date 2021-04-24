 

Пашинян отреагировал на признание Байденом геноцида армян

24.04.2021, 20:24, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи, заверив американского лидера в «глубоком уважении».

«Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян», – говорится в письме Байдену, опубликованном на странице Пашиняна в Facebook.

Армянский лидер отметил, что признание геноцида со стороны США «является востребованным посланием международному сообществу, подтверждающим приоритетность прав и ценностей человека в международных отношениях». По словам Пашиняна, Байден подал «вдохновляющий пример» для всех заинтересованных в «справедливом и толерантном международном обществе». «Примите, пожалуйста, ваше превосходительство, заверения в моем глубоком уважении», – заключил премьер Армении.

В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.



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