 

Дети отравились хлором в бассейне под Пензой

24.04.2021, 20:24, Новости дня
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В Пензенской области возбудили уголовное дело после массового отравления несовершеннолетних на занятиях в бассейне в городе Нижний Ломов, сообщила региональное следственное управление СК.

Отравление хлором разной степени тяжести получил 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро и них были госпитализированы.

По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, отмечается в сообщении. Как рассказала РИА «Новости» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, среди троих детей, о госпитализации которых стало известно позже, тяжелых случаев нет.

В марте восемь детей попали в больницу в татарстанском Мензелинске, предположительно, из-за отравления хлором в бассейне, троих госпитализировали.



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