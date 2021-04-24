 

Шкиряк: Путин – шизофреник и маньяк

24.04.2021, 20:16, Новости дня
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“Путин – шизофреник и маньяк, которого просчитать невозможно. Его утопическая идея восстановления империи не дает ему покоя. От него можно ожидать чего угодно. Путин является планетарным злом и террористом номер один, и все это понимают”, – сказал советник главы МВД.

Он также заверил, что все подразделения министерства “полностью готовы к любому развитию сценария, в том числе к попыткам полномасштабного вторжения”.

“Мы готовы и вместе с побратимами из Вооруженных сил Украины встанем на защиту государства, будем форпостом, который не даст врагу оттяпать у нас ни одного кусочка земли. И Путин это прекрасно понимает”, – объяснил Шкиряк.

Контекст:Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных, говорил Зеленский 16 апреля.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
22 апреля он сообщил, что на следующий день войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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