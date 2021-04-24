 

Зеленский сменил начальников СБУ в двух областях и Киеве

24.04.2021, 20:16, Новости дня
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Перед этим с должности начальника подразделения СБУ в столице и Киевской области Зеленский уволил Олега Головаша.

Еще одним указом начальником управления СБУ в Ивано-Франковской области назначен Виктор Назарук.

Причины увольнения и назначения в документах не указаны.

Контекст:Головаш был назначен на должность в подразделении СБУ в Киевской области 13 мая 2020 года. До того он возглавлял СБУ Житомирской области.
Сергей Заяц возглавил управление СБУ в Ивано-Франковской области 7 ноября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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