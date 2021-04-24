Глава МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов

Как рассказал министр, власти страны получили информацию, что три сотрудника российского посольства действуют “не так, как должны действовать дипломаты”.

Корчок подчеркнул, что спецслужбы Словакии “следят за работой иностранных спецслужб”, но не сказал, связаны ли дипломаты, которых выслали из страны, с российской разведкой.

Он добавил, что это было “суверенное решение Словакии” и что таким образом Братислава проявила солидарность с Чехией.

Трое российских дипломатов, которых выдворяют из Словакии, должны покинуть страну в течение недели, говорил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 22 апреля.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

20 апреля Гамачек призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, писало Reuters. На следующий день Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. В тот же день МИД Чехии возглавил Кулганек.

Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уровняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. Россия не отреагировала на ультиматум.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов.

В ответ российский МИД потребовал сократить состав посольства Чехии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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