Развитие слабоумия зависит от социального положения

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24.04.2021, 20:02, Новости дня
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Слабоумие или деменция более распространены у стариков, которые всю жизнь прожили в бедных районах. Об этом рассказали американские ученые из университета Висконсина, проводившие специальное исследование.

Как сообщают СМИ, подробные результат проведенной научной работы опубликованы в «Eat This Not That!». В частности, там указано, что исследования проводили в фокус-группе из 600 добровольцев.

Средний возраст участников составлял 59 лет, отмечают ученые. Однако участники занимали разное место на социальной лестнице. И оказалось, что, чем лучше положение, мет свежее ум человека. Добровольцы на протяжении пяти лет проходили тесты, а также им делали МРТ. У жителей бедных районов снижение когнитивных функций наблюдалось уже в предпенсионном возрасте, чего нельзя сказать о большинстве обеспеченных людей.



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