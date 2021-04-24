Нападающий “Шахтера” Мораес получил тяжелую травму и не поможет сборной Украины на Евро 2020

“Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ (украинской Премьер-лиги. – “ГОРДОН”) с “Александрией”. У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около шести месяцев”, – говорится в сообщении.

Таким образом, 34-летний футболист не поможет сборной Украины в финальной части Евро 2020, игры которой пройдут в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина попала в группу С, соперниками украинцев станут футболисты из Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Контекст:Мораес родом из Бразилии. В Украине играет с 2012 года, выступал за донецкий “Металлург” и киевское “Динамо”, в “Шахтере” – с 2018 года.

В марте 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал за национальную сборную Украины.

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