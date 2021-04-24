Ученые выяснили, что радиация не всегда вредна для здоровья

По мнению израильских ученых, радиоактивное излучение далеко не всегда наносит вред организму человека. К этому выводу они пришли, исследуя заболеваемость населения некоторых регионов США, в которых по ряду причин радиоактивный фон заметно выше установленной нормы.

Оказалось, что статистика заболеваемости онкологией там ниже среднего уровня. Но ведь академическая наука говорит о том, что должно быть наоборот!

Все это может привести к пересмотру режима проживания в таких загрязненных местах, как, например, Чернобыльская зона. Израильские специалисты изучали случаи заболевания раком поджелудочной железы, прямой и толстой кишки и пр. Статистика отслеживалась, начиная с 60-х годов прошлого столетия.