 

Ученые выяснили, что радиация не всегда вредна для здоровья

24.04.2021, 19:08, Новости дня
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По мнению израильских ученых, радиоактивное излучение далеко не всегда наносит вред организму человека. К этому выводу они пришли, исследуя заболеваемость населения некоторых регионов США, в которых по ряду причин радиоактивный фон заметно выше установленной нормы.

Оказалось, что статистика заболеваемости онкологией там ниже среднего уровня. Но ведь академическая наука говорит о том, что должно быть наоборот!

Все это может привести к пересмотру режима проживания в таких загрязненных местах, как, например, Чернобыльская зона. Израильские специалисты изучали случаи заболевания раком поджелудочной железы, прямой и толстой кишки и пр. Статистика отслеживалась, начиная с 60-х годов прошлого столетия.



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