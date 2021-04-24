Создан проводящий электричество бетон

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24.04.2021, 19:08, Новости дня
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Всем известно, что бетон – диэлектрическое вещество. Также этот искусственный камень легко теряет тепло. Однако все тот же бетон – самый производимый в нашей эпохе материал…

Французские специалисты решили улучшить его качества. Они создали особую марку бетона, который, во-первых, способен работать как проводник электричества, во-вторых, может при это вырабатывать тепло.

По словам экспертов, если свойства новой марке бетона окажутся стабильными, это может произвести революцию в строительстве. Как минимум, можно будет значительно улучшить системы отопления жилых и коммерческих зданий. Для получения таких качеств предлагается добавлять в раствор немного нанокарбона. Во время испытаний через материал пропускали ток с напряжением в 5 вольт. Температура поверхности нагрелась до 41 градуса по Цельсию.



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