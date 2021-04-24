 

Фильм о президентских выборах в США получил антипремию «Золотая малина»

24.04.2021, 18:36, Новости дня
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Документальный фильм о последних президентских выборах в США «Абсолютное доказательство» получил премию за сомнительные достижения в кинематографе «Золотая малина».

Лента победила в номинации «Худший фильм», передает ТАСС.

«Абсолютное доказательство» рассказывает о возможном влиянии демократов на исход выборов незаконными методами. Главную роль в картине исполнил Майкл Линделл – глава компании-производителя подушек MyPillow. Он также был признана худшим актером. Линделл, отмечается в сообщении, является сторонником экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В номинации «Худшая актриса» награда досталась Кейт Хадсон за роль в фильме «Мьюзик», за эту же картину «Золотую малину» получила певица Sia, признанная худшим режиссером. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, бывший личным адвокатом Трампа, стал худшим актером второго плана: он получил награду за роль в фильме «Борат 2» Джейсона Уолинера. Кроме того, Джулиани досталась награда в номинации «Худший актерский дуэт» за одну из сцен в интервью.

В категории «Худший фильм» также номинировались ленты «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».



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