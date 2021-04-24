Первая ракетка Украины уступила первой ракетке мира в полуфинале турнира WTA в Штутгарте

Поединок на грунтовом покрытии продолжался более двух часов.

Свитолина выиграла первый сет и уступила в двух следующих.

Итоговый результат – 4:6, 7:6, 6:2 в пользу Барти.

Контекст:Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный теннисный турнир премьер-серии WTA, проходящий в апреле в Штутгарте на крытых грунтовых кортах. Призовой фонд турнира – $886 тыс. В турнире играют 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

В четвертьфинале турнира Свитолина обыграла Петру Квитову из Чехии, которая занимает 10 строчку в рейтинге WTA.

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