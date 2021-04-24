Резников рассказал, при каких условиях может состояться встреча Зеленского и Путина

Такое мнение в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online, 23 апреля высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Путин заявил 22 апреля, что руководство Украины “должно встречаться с руководителями республик “ЛНР” и “ДНР”, а потом уже обсуждать “проблемы Донбасса” с представителями третьих стран, которой, по его мнению, является Россия. Он заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве – для обсуждения двусторонних отношений.

“Это же его переговорное предложение. Наше предложение – говорить о завершении войны на Донбассе и выводе российских войск (сначала из Донбасса, а потом – из Крыма)”, – отреагировал Резников.

Он добавил, что согласен с мнением первого президента Украины Леонида Кравчука в этом вопросе.

“Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это предложение [Путина] достаточно странное. Такая встреча если и состоится, должна проходить в режиме нормандского формата. Четыре лидера, как это было в 2019 году, [должны] продолжить разговор. Они же, в принципе, нормально разговаривали тогда, были обязательства, но потом россияне начали…” – добавил Резников.

Он считает, что Путин, употребив аббревиатуры “ЛНР” и “ДНР”, фактически заявил о выходе из Минских соглашений. Резников сказал, что предложит МИД Украины направить ноту РФ с просьбой разъяснить эти слова Путина.

Контекст:В своем обращении, опубликованном 20 апреля, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Предложение украинского президента прозвучало накануне выступления Путина с посланием к Федеральному собранию РФ. В ходе послания Путин вспомнил об Украине лишь раз, и то – бегло. Он ответил главе Украинского государства через два дня.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

В тексте Минских соглашений, согласованных в 2015 году при участии России, оккупированные территории Донбасса названы “отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины”.

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые она финансирует. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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