 

Американские инженеры создали прототип первого летающего ховерборда

24.04.2021, 18:14, Новости дня
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Американский изобретатель-энтузиаст Хантер Ковальд представил первый прототип летающего ховерборда, способного поднять в воздух человека.

Такой летательный аппарат, напомним, показан в фантастическом фильме «Назад в будущее 2». Он настолько понравился зрителям, что инженеры из многих стран пытаются создать рабочую модель. И вот это, наконец-то, удалось.

Ранее аналогичную разработку пытались представить разработчики из японского Lexus. По мнению специалистов, они ближе всего приблизились к успеху. Однако американец их все-таки опередил. Его летательный аппарат поднялся на сто пятьдесят метров, а не на несколько десятков сантиметров, как у предшественников. Ховерборд способен совершать полеты над любой местностью, а еще у него очень скромные требования к взлетно-посадочным площадкам.



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