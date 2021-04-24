 

Обвиненного в домогательствах московского учителя отстранили от работы

24.04.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Преподаватель московской школы №760 имени А.П. Маресьева, обвиненный в домогательствах к ученикам, отстранен от педагогической работы, сообщил директор школы Артем Васильев.

«Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», – цитирует РИА «Новости» директора школы.

По словам Васильева, учебное заведение ни в коем случае не будет поддерживать педагога, если он совершает недопустимые поступки. Уточняется, что обвиненный в домогательствах преподаватель регулярно приглашал учеников к себе домой или на дачу, где поил их водкой и предлагал сексуальные игры.

В декабре прошлого года в Москве следователи задержали школьного учителя, подозреваемого в домогательствах к ребенку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / “После посещения зоны не спала неделю”. Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле

19.08 / Дегтярев решил оформить ипотеку в Хабаровске

26.03 / Билл Гейтс – мир окончательно вернётся к нормальной жизни в конце 2022 года

17.12 / Россия решила испытать в Черном море новую систему слежения за кораблями

04.09 / От Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии

08.09 / “Неправильное направление”. В МИД Германии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

26.12 / “Били электрическим током, надевали противогаз”. Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в колонии РФ

25.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

02.08 / Началась проверка после схода 11 вагонов поезда с рудой в Коми

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика