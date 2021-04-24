Обвиненного в домогательствах московского учителя отстранили от работы

Преподаватель московской школы №760 имени А.П. Маресьева, обвиненный в домогательствах к ученикам, отстранен от педагогической работы, сообщил директор школы Артем Васильев.

«Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», – цитирует РИА «Новости» директора школы.

По словам Васильева, учебное заведение ни в коем случае не будет поддерживать педагога, если он совершает недопустимые поступки. Уточняется, что обвиненный в домогательствах преподаватель регулярно приглашал учеников к себе домой или на дачу, где поил их водкой и предлагал сексуальные игры.

В декабре прошлого года в Москве следователи задержали школьного учителя, подозреваемого в домогательствах к ребенку.