Писатель Быков: Власти РФ решили держать россиян в состоянии постоянного изумления

Он, в частности, обратил внимание на “малое количество задержаний” на прошедших 21 апреля акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

“Видите ли, я давно отказался от намерения найти какую-то единую стратегию в поведении власти. Напротив, мне кажется, она, по Салтыкову-Щедрину, решила держать нас в состоянии постоянного изумления. Все шли в полной готовности к самым жестким задержаниям, и вместо этого мы получили такую чуть ли не гражданскую идиллию в Москве и избиение младенцев в Петербурге, абсолютно ничем не мотивированное”, – сказал Быков.

С желанием держать россиян в состоянии изумления писатель связал и отход российских войск от границ Украины.

“А зачем они развертывались там? А каковы были внутренние пружины? Мы никогда этого не узнаем”, – считает Быков.

Он также вспомнил о послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

“Вот это федеральное послание, главная проблема которого – то, что преподавателям бывших профтехучилищ (ныне колледжей) и техникумов недоплачивают за классное руководство, – такая проблема, наверное, есть. Но говорить об этом в федеральном послании, определяя главные векторы развития страны, умалчивая обо всем действительно трагическом и серьезном, что в ней происходит, – это тоже такой особый род постоянного изумления”, – объяснил Быков.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

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