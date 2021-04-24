В Днепре убили водителя автомобиля, стрелявшего ищут – полиция

“В полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборной в Днепре возникла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. При выезде на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи”, – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что погибшему было 42 года.

“Осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введена полицейская спецоперация. Следственный отдел по данному факту открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)”, – объяснили в ведомстве.

Издание “Информатор” опубликовало видео стрельбы. На нем зафиксировано, как мужчина убегает, затем падает на трамвайные рельсы, к нему подбегает мужчина с пистолетом, делает выстрел в упор и убегает.

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