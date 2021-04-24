 

В Днепре убили водителя автомобиля, стрелявшего ищут – полиция

24.04.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборной в Днепре возникла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. При выезде на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи”, – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что погибшему было 42 года.

“Осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введена полицейская спецоперация. Следственный отдел по данному факту открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)”, – объяснили в ведомстве.

Издание “Информатор” опубликовало видео стрельбы. На нем зафиксировано, как мужчина убегает, затем падает на трамвайные рельсы, к нему подбегает мужчина с пистолетом, делает выстрел в упор и убегает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Старший сын Трампа заразился коронавирусом

23.10 / Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами. Трансляция с переводом на русский

26.10 / Совратившего девять девочек педофила осудили в Ивановской области

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

18.08 / Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

17.03 / Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла России

28.10 / Литвин баллотируется на ректора киевского университета Шевченко. Опубликован полный список кандидатов

09.02 / В Латвии запрет 16 российских телеканалов назвали вредоносным и недальновидным

08.12 / Москва отреагировала на заявления Запада о непризнании выборов в Венесуэле

09.07 / Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика