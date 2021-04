Посольство РФ в Минске ответило нецензурным хештегом на высылку дипломатов из стран Балтии

На это обратили внимание журналисты TUT.BY – они сделали скриншот поста и опубликовали его в Telegram-канале издания.

Так посольство прокомментировало твит министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором шла речь о том, что Латвия, Литва и Эстония решили выразить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Позже твит с фразой Small Dick Energy – сленговым выражением, которое дословно переводится как “энергия маленького члена”, – удалили. Хештег #SmallDickEnergy применяют к лицам, которые демонстрируют наигранную самоуверенность, хотя на самом деле не могут ничем похвастаться, отмечают “Открытые медиа”.

Источник издания в дипломатических кругах рассказал, что пост не удалили, а забрали “на доработку”.

24 апреля в аккаунте посольства разместили новое сообщение, уже с двумя хештегами и текстом: “#smalldipenergy или #smalldickenergy – выбор за вами”.

#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours https://t.co/Z36YVLZk44

— Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) April 24, 2021

Контекст:О выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Чехией сообщала также Словакия. Кроме того, 15 апреля трех российских дипломатов объявила персонами нон грата Польша – на основании “нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществления деятельности во вред Польше”.

Дипломатический кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. В МИД страны отмечали, что с 20 апреля в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих. В то же время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 административных и техслужащих.

Россия предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия “встала на путь разрушения отношений” с Россией, пригрозив ответом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

