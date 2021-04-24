В РФ стартуют продажи фитнес-браслета Huawei Band 6

Как сообщают источники, на днях в РФ стартуют продажи нового фитнес-браслета Huawei Band 6. Если точнее, покупки по предзаказу можно будет сделать, начиная с 29 апреля. Цена наручного устройства установлена на уровне 3990 рублей.

Производитель пообещал дополнительно сделать скидки тем покупателям, которые окажутся «самыми шустрыми». Что именно имеется в виду, в компании не поясняют. Но можно догадаться, что клиенты, которые окажутся в первых рядах, смогут кое-то сэкономить.

Умные часы данной модели оснащены прямоугольным экраном. диагональ – 1,47 дюйма. Настройка циферблата здесь осуществляется при помощи приложения Watch Face Store. Часы помогут следить за циклами сна и непрерывно мониторить SpO2, отмечает разработчик.