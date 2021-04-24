WhatsApp позволяет ускорять воспроизведение голосовых сообщений

Новая кнопка появилась в мессенджере WhatsApp на панели голосовых сообщений. На ней пользователи увидят метку: «1x/1.5x/2x». А служит данная кнопка для ускорения голосовых сообщений.

Нововведение появилось в результате последнего обновления ПО. На первых порах оно будет работать только в тестовом режиме, но все желающие смогут убедиться в удобстве этой функции. Например, вы можете пропускать все вводные фразы, прослушивая только самую суть сообщений.

В последнее время люди стали массово записывать свои сообщения на короткие аудиофайлы, чтобы не набирать текст на клавиатуре. Однако они не всегда учитывают, что для абонента на другом конце провода это не очень-то удобно. Ели нужно прослушать с десяток-другой сообщений, придется потратить на это с полчаса. Ту же информацию текстом можно было бы пробежать глазами за несколько минут.