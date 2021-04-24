SZ – в отношениях России с Германией появились «признаки разрядки»

Визит премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Москву совпал с событиями, которые свидетельствуют о том, что в отношениях с Россией наметились «признаки разрядки», пишет Süddeutsche Zeitung. В четверг министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении военных учений и отводе войск от границы с Украиной. Кроме того, положительная динамика наблюдается и в «деле Навального». Всё это, отмечает издание, позволит провести переговоры о закупке Германией вакцины «Спутник V» в менее напряжённой обстановке.



Reuters

Михаэль Кречмер, по-видимому, выбрал удачный день для разговора с Владимиром Путиным. В четверг президент России, кажется, был в хорошем расположении духа. Не потому, что он выделил полчаса времени для премьер-министра Саксонии. Беседа, кстати, состоялась по телефону, хотя Кречмер присутствовал в Москве лично. Немецкий политик затронул две темы, которые в настоящее время сильнее всего осложняют отношения Германии с Россией: конфликт на Украине и состояние здоровья Алексея Навального, пишет Süddeutsche Zeitung.

Конечно, тот факт, что в тот же день появились «признаки разрядки» по обоим пунктам, — лишь совпадение. В четверг днём министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении учений вблизи границы с Украиной и на аннексированном полуострове Крым* и распорядился вернуть личный состав в места дислокации. Как считает издание, перемещение десятков тысяч солдат с танками и артиллерией вызвало в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне обеспокоенность. Они опасались, что Москва может начать открытое наступление на Восточную Украину.

«Цели внезапной проверки достигнуты полностью», — объявил Шойгу. К началу мая большинство подразделений должны вернуться в пункты постоянной дислокации. С точки зрения времени это звучит не очень правдоподобно, учитывая, что продвижение войск к западной границе продолжалось в течение нескольких недель. Кроме того, часть военной техники, вероятно, останется вблизи Воронежа, примерно в 170 км от границы с Украиной, до осени, когда пройдут масштабные военные учения «Запад-2021».

Тем не менее, как отметил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, уменьшение численности войск на границе Украины «пропорционально снижает напряжение». Ранее он предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса». В четверг вечером Путин заявил о готовности к встрече, но на своей территории: «Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время». По его словам, руководство Украины в последнее время предприняло много «шагов, направленных на разрушение отношений».

Вряд ли это напоминает разрядку, отмечает издание. Ранее многие эксперты предполагали, что с помощью манёвров Кремль хотел продемонстрировать, на что он был бы способен, если бы действительно решил перейти в наступление. Тем не менее отвод войск поначалу расценивался Киевом как хорошая новость.

В деле Алексея Навального также наблюдается положительная динамика. По-видимому, ещё во вторник его доставили в гражданскую больницу во Владимире, расположенную недалеко от его исправительной колонии. По словам руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, его адвокаты теперь получили все материалы обследований. Их также посмотрели врачи: теперь они призывают его прекратить голодовку, отмечает газета.

Süddeutsche Zeitung цитирует Волкова: «Очень грустно, что для достижения такого результата надо 23 дня провести на голодовке и собрать обращения сотни мировых знаменитостей». По его словам, очень хорошо, что «система продолжает реагировать на давление изнутри и снаружи».

Михаэль Кречмер подчеркнул: его заверили, что Навальному «гарантировано оказание медицинской помощи». О последних событиях немецкий политик, вероятно, мог ничего не знать. Главным поводом для его визита стало открытие выставки «Мечты о свободе. Романтизм в РФ и Германии», подготовленной Третьяковской галереей совместно с Государственными художественными собраниями Дрездена. Он воспользовался возможностью поговорить и о «Спутнике V». Он заявил, что Германия намерена закупить 30 миллионов доз российской вакцины, при условии что вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств. И чем менее напряжённой будет обстановка на переговорах, тем лучше, пишет Süddeutsche Zeitung.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).