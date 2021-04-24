 

В мире вторые сутки подряд фиксируется рекордный прирост новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

24.04.2021, 16:40, Новости дня
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Мировой рекорд был установлен и сутками ранее, тогда было зафиксировано 874 тыс. новых инфицирований.

По состоянию на 23 апреля в мире подтвердили в общей сложности 144 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31 млн), Индия (16 млн), Бразилия (14 млн), Франция (более 5 млн) и Россия (более 4 млн).

В пятницу в мире, по данным ВОЗ, скончалось более 14 тыс. больных, с начала пандемии – 3,066 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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