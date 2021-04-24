“Укрзалізниця” добавила поезда на Пасху и майские праздники

Перечень дополнительных поездов на праздники выглядит так:

№249/250 “Киев – Черновцы”: отправление из Киева – 30 апреля, 3-го и 7 мая, из Черновцов – 1-го, 4-го и 9 мая;

№202/201 “Ковель – Киев”: из Ковеля – 29 апреля, 4-го и 9 мая, из Киева – 30 апреля, 5-го и 10 мая;

№248/247 “Одесса – Ковель”: из Одессы – 30 апреля, из Ковеля – 2 мая;

№148/147 “Одесса – Киев”: из Одессы – с 29 апреля по 27 мая по нечетным, из Киева – с 30 апреля по 28 мая по четным;

№242/241 “Одесса – Днепр”: из Одессы – 29 апреля, из Днепра – 30 апреля;

№26/25 “Одесса – Ужгород”: из Одессы – 30 апреля, 2-го и 8 мая, из Ужгорода – 1-го, 3-го и 9 мая;

№207/208 “Киев – Ужгород”: 30 апреля – из Киева;

№235/236 “Ужгород – Львов”: 1 мая – из Ужгорода.

В период пасхальных и майских праздников изменили график движения поезда 7088/7087 “Харьков – Константиновка”. С 29 апреля по 10 мая он будет курсировать ежедневно, отправление из Константиновки – в 6.00 утра, а возвращение из Харькова – в 15.55.

Контекст:В Украине 1-го и 2 мая отмечают День труда и Пасху, поэтому выходные перенесут на 3-е и 4 мая. Через несколько дней украинцев ждут еще три выходных с 8-го по 10 мая.

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