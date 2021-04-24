 

“Марс – отстой”. Экоактивисты ко Дню Земли разместили билборд возле штаб-квартиры SpaceX

24.04.2021, 14:52, Новости дня
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Рекламный щит был размещен прямо перед кампусом Space X накануне Дня Земли, который отмечается 22 апреля. Билборд оформлен как цитата от имени Земли. Так активисты решили напомнить о необходимости использовать ресурсы, которые уходят на проект по освоению Марса, на то, чтобы спасти Землю.

“Что не отстой? Земля. Но то, как мы к ней относимся, – отстой. А потом вы мечтаете о Марсе. Адская дыра. Бесплодная, безлюдная пустошь, на которую нельзя ступить достаточно быстро. Отлично, мы добрались до Марса. А теперь давайте поставим в приоритет Землю”, – говорится в сообщении.

What doesn’t suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars. A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let’s #prioritizeearth #marssucks #earthday #ElonMusk pic.twitter.com/7bkybArErU

— Activista (@ActivistaLA) April 21, 2021

На сайте Activista опубликована расширенная версия того, что хотела бы сказать Земля о Марсе.

“Отстойная погода. Расстояние – отстой. Его атмосфера – отстой. Немного воды – отстойно. Он отстойный миллиарды лет. И будет отстойным еще миллиарды. Вы знаете, что не отстой? Я, Земля. У меня есть жизнь. У меня бескрайние океаны и густые леса. У меня есть реки, чтобы плавать. Воздух для дыхания. Но то, как со мной обращаются, – отстой. Вы используете меня и загрязняете меня. Вы меня перегреваете. Вы используете все ресурсы, которые у меня есть, и очень мало возвращаете туда, откуда они пришли”, – говорится в сообщении.

Авторы этой акции считают, что необходимо использовать хотя бы часть творческой энергии и денег, затраченных на исследование Марса, на спасение Земли.

“Ну, вы знаете, на планету, которая дает вам то, что вам нужно для жизни прямо сейчас. Марс может подождать. Я не могу”, – отмечают экоактивисты.

Контекст:Маск основал SpaceX с конечной миссией – превратить человечество в многопланетный вид. Он часто говорил о своем желании путешествовать на Красную планету. Для этой цели разрабатывается космический корабль Starship, который уже провел несколько летных и посадочных испытаний на базе компании в Техасе.
По мнению главы SpaceX, колонизация Марса спасет человечество от вымирания, поскольку Земля может стать непригодной для жизни из-за изменения климата, начала Третьей мировой или падения астероида. В прошлом году он рассказал, что в SpaceX разрабатываются проекты по строительству города на Марсе, а в январе этого сообщил, что решил распродать все свое имущество ради заселения Марса.
Маск уверен, что его компания может отправить людей на Марс к 2026 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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