 

Поплавский отметил 28-летие ректорства в Киевском университете культуры

24.04.2021, 14:52, Новости дня
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“28 годовщина ректорства в Университете культуры! Мой второй дом, моя большая университетская семья. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив! Люблю вас, дальше будет”, – написал поющий ректор. 

https://www.facebook.com/MMPoplavskiy/posts/2117158908464370

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор. В 1993 году он стал самым молодым ректором КНУКиИ. В начале апреля вышел документальный фильм о Поплавском “Ректор. Новые времена”.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Основательница  и генеральный директор консалтингового агентства Branding & Consulting VVV Вилена Воронова заявила, что за период, когда КНУКиИ возглавляет Поплавский, университет “стал настоящим брендом в сфере образования – сильным и капитализированным”. Цитирует Воронову “РБК-Украина”. 

Она отметила, что Поплавский “со студенческой скамьи и до сих пор ломал и ломает стереотипы”, создавая “новую парадигму в деле”. 

“Примите искреннее почитание и признание за все таланты, крупнейший среди которых – талант человечности. Работайте и в дальнейшем в безудержном прогрессе, чтобы не было остановки ни вашим летам, ни вашей деятельности, – поздравила она ректора КНУКиИ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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