Поплавский отметил 28-летие ректорства в Киевском университете культуры

“28 годовщина ректорства в Университете культуры! Мой второй дом, моя большая университетская семья. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив! Люблю вас, дальше будет”, – написал поющий ректор.

https://www.facebook.com/MMPoplavskiy/posts/2117158908464370

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор. В 1993 году он стал самым молодым ректором КНУКиИ. В начале апреля вышел документальный фильм о Поплавском “Ректор. Новые времена”.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Основательница и генеральный директор консалтингового агентства Branding & Consulting VVV Вилена Воронова заявила, что за период, когда КНУКиИ возглавляет Поплавский, университет “стал настоящим брендом в сфере образования – сильным и капитализированным”. Цитирует Воронову “РБК-Украина”.

Она отметила, что Поплавский “со студенческой скамьи и до сих пор ломал и ломает стереотипы”, создавая “новую парадигму в деле”.

“Примите искреннее почитание и признание за все таланты, крупнейший среди которых – талант человечности. Работайте и в дальнейшем в безудержном прогрессе, чтобы не было остановки ни вашим летам, ни вашей деятельности, – поздравила она ректора КНУКиИ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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