 

Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ на 4%

24.04.2021, 14:06, Новости дня
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Минэкономразвития составило прогноз, согласно которому рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения будет не более, чем на 4% в 2022-2024 гг.

«Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по РФ не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции», – передает ТАСС со ссылкой на прогнозный план ведомства.

Так, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, а также перехода к ценовой зоне теплоснабжения.

Ранее СМИ заявляли о возможном увеличении утилизационного сбора на технику для добычи угля в РФ в 2021 году, что может привести к подорожанию тепловой и электрической энергии.



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