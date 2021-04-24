Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ на 4%

Минэкономразвития составило прогноз, согласно которому рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения будет не более, чем на 4% в 2022-2024 гг.

«Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по РФ не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции», – передает ТАСС со ссылкой на прогнозный план ведомства.

Так, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, а также перехода к ценовой зоне теплоснабжения.

Ранее СМИ заявляли о возможном увеличении утилизационного сбора на технику для добычи угля в РФ в 2021 году, что может привести к подорожанию тепловой и электрической энергии.