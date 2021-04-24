Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли возле острова Бали. СМИ пишут о смерти всех 53 членов экипажа

На подлодке нашли обломки – части торпедного аппарата, баллон со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа. Маргоно сказал, что вышеуказанные находки свидетельствуют о смерти всех 53 моряков.

Надежды на спасение экипажа все меньше, поскольку запас кислорода у них должен был закончиться рано утром в субботу, написало Reuters cо ссылкой на официальных лиц. По информации Маргоно, субмарину нашли при сканировании дна. При этом ее технические характеристики рассчитаны на погружение на глубину до 500 метров.

Контекст:Cвязь с военной подводной лодкой Nanggala-402 пропала 21 апреля. Oдной из причин происшествия с подлодкой могло стать полное отключение электричества во время погружения. По расчетам, кислорода находящимся в субмарине морякам хватит до 24 апреля.

Пропавшую подлодку искали три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, сообщал телеканал CNN. Сингапур и Малайзия также оказывают помощь в поисково-спасательной операции. США направляли авиацию для помощи в поисках.

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