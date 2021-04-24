 

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли возле острова Бали. СМИ пишут о смерти всех 53 членов экипажа

24.04.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На подлодке нашли обломки – части торпедного аппарата, баллон со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа. Маргоно сказал, что вышеуказанные находки свидетельствуют о смерти всех 53 моряков.

Надежды на спасение экипажа все меньше, поскольку запас кислорода у них должен был закончиться рано утром в субботу, написало Reuters cо ссылкой на официальных лиц. По информации Маргоно, субмарину нашли при сканировании дна. При этом ее технические характеристики рассчитаны на погружение на глубину до 500 метров.

Контекст:Cвязь с военной подводной лодкой Nanggala-402 пропала 21 апреля. Oдной из причин происшествия с подлодкой могло стать полное отключение электричества во время погружения. По расчетам, кислорода находящимся в субмарине морякам хватит до 24 апреля.
Пропавшую подлодку искали три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль, сообщал телеканал CNN. Сингапур и Малайзия также оказывают помощь в поисково-спасательной операции. США направляли авиацию для помощи в поисках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Google предложит пользователям зарабатывать в новом приложении

19.01 / Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список

02.10 / Армения заявила о перехвате инициативы в конфликте в Карабахе

22.03 / Российская авиация ударила по гражданским объектам в Сирии на границе с Турцией, есть погибшие

08.02 / Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

16.07 / Верховный суд Беларуси отклонил жалобу представителя Бабарико на отказ в регистрации кандидатом в президенты

03.10 / Климкин: Жалею, что Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией

26.12 / В Житомире перевернулась автоцистерна с газом. Жителей ближайших домов эвакуировали

11.07 / Трамп: Я отправил в Украину огромное количество противотанковых комплексов. Это – против России

26.08 / Госдеп обещал Тихановской помощь и поддержку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика