 

Американский корабль Crew Dragon на борту пристыковался к МКС

24.04.2021, 13:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй – 15 ноября 2020 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

01.04 / Захарова обвинила американских IT-гигантов в изнасиловании свободы слова

24.03 / СК возбудил уголовное дело против матери истощенной девочки в Подмосковье

18.11 / Ozon при IPO собрался привлечь около 1 млрд долларов

25.07 / На помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы

02.07 / Шведы заявили об эффективности стратегии массового иммунитета к коронавирусу

08.08 / Учителей не будут тестировать на коронавирус перед началом учебного года – Степанов

29.08 / Протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции

19.02 / Российские ученые изучили изнутри 30-метровый кратер на Ямале

03.08 / Названы отрасли с самыми высокими в РФ зарплатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика