Американский корабль Crew Dragon на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй – 15 ноября 2020 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.