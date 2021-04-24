Умерла советская разведчица Зинаида Батраева

Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни, сообщила ее дочь Ирина.

Кончину Зинаиды Батраевой подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», – сказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

Зинаида Батраева служила в разведке с 1943 года, работала во Франции, Италии, Индии и Пакистане. Она поддерживала связь с Каридад Меркадер, матерью Рамона Меркадера, который убил Льва Троцкого. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки. Супруги Батраевы провели в шести долгосрочных загранкомандировках ровно четверть века.

Зинаиде Батраевой в свое время была посвящена отдельная глава в сборнике «Женские судьбы разведки» официального историографа СВР Владимира Антонова.

«Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с женами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом», – вспоминала Батраева, слова которой приводились в этой книге.