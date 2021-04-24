Японцев напугали российские танки на Курилах

Читателей японского портала Kyodo News возмутила новость о размещении российских танков на Курилах: они решили, что Москва якобы может в ближайшее время решиться на нападение.

Издание опубликовало материал, согласно которому Восточный военный округ развернул на Курильских островах танки Т-80БВ. Новые боевые машины должны сменить уже находящиеся на Курилах Т-72Б, передает РИА «Новости».

Публикация вызвала яростную реакцию у японских читателей.

«О совместной хоздеятельности не может быть и речи. В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а РФ – на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную Конституцию, Япония исчезнет», – считает пользователь F.

«Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения РФ для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой», – сообщил To.

«Что делает Япония? Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны. Северное направление нужно фортифицировать. Между тем дальше новостей о том, что РФ наращивает военную мощь, дело не идет», – возмутился Ike.

Кроме того, некоторые пользователи потеряли надежду, что их страна когда-нибудь сможет вернуть «северные территории».

«Непонятно, зачем РФ размещать на Курилах танки? Местность там гористая (…) Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила», – написал Иппансимин.

«Все кончено (…) Наращивание военной мощи на островах означает нежелание вести диалог. Можно прекратить бессмысленные переговоры и не подписывать мирный договор», – заключил Och.

Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе РФ от передачи Южных Курил.

Такой вывод был сделан после заявления президента РФ Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио: российский лидер указал, что в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции.

При этом в Кремле заинтересованы в диалоге с Японией и рассчитывают на его скорое возобновление на высшем уровне.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.