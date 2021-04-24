 

Пропавшая индонезийская подлодка затонула возле Бали

24.04.2021, 12:52, Новости дня
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Близ острова Бали, где пропала подлодка ВМС Индонезии, были обнаружены ее обломки, а также личные вещи экипажа. Предположительно, судно затонуло на глубине 600-700 метров, сообщил начальник штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно.

«Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее», – цитирует РИА «Новости» Маргоно со ссылкой на Associated Press

По словам начштаба Юдо Маргоно, в ходе поисково-спасательных работ, которые проводились в последние дни, удалось обнаружить такие объекты с подлодки, как части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.

Кроме того, перед исчезновением подлодки возле острова было обнаружено нефтяное пятно. По словам Маргоно, нефть могла просочиться из трещины в топливном баке подлодки или же экипаж мог намеренно выпустить топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна для всплытия на поверхность. Он предполагает, что судно затонуло на глубине 600-700 метров.

Маргоно заявил, что причина происшествия до сих пор выясняется. По одной из версий, из-за сбоев в электроснабжении подлодка не смогла выполнить необходимые аварийные действия, чтобы всплыть.

Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека.

Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров.

Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок.



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