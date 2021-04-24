YouTube заблокировал телеканалы из “пула Медведчука”. “Перший незалежний” еще работает

При переходе на страницы ZIK, “112 Украина” и NewsOne пользователь видит сообщение о том, что вещание этих каналов недоступно для просмотра в Украине.

Скриншот: 112 “Украина” / YouTube

Зайти на YouTube-каналы ZIK, NewsOne и “112 Украина” можно при включении VPN.

YouTube-аккаунт телеканала “Перший незалежний”, который создали бывшие сотрудники заблокированных телеканалов, доступен, на нем ведется онлайн-трансляция.

Контекст:Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

4 февраля в Верховный Суд поступило два иска от граждан Украины с требованием признать незаконным указ президента. 9 февраля в суд поступил еще один иск от харьковского юриста, члена Чугуевской правозащитной группы Романа Лихачева.

19 марта Верховный Суд отказал в удовлетворении иска об отмене санкций против “телеканалов Медведчука”.

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