 

В Пентагоне считают, что пока рано делать выводы об отводе войск РФ от границ Украины – СМИ

24.04.2021, 12:14, Новости дня
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По словам чиновника Пентагона, который говорил на условиях анонимности, еще слишком рано говорить, какие именно силы выводятся и какое именно оборудование осталось у границы.

Однако он заверил, что США пристально наблюдают за действиями России.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь 
Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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