 

В РФ выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

24.04.2021, 12:00, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8828 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 689, Московской области – 596.

Всего в стране выявлено 4 753 789 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 380 468 человек, из них 9254 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 107 900 человек.

Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8840. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилась на 12.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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