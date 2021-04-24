 

ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

24.04.2021, 10:26, Новости дня
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Больше всего нарушений миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области. Там насчитали 416 взрывов (один выстрел и 415 взрывов неопределенного происхождения). За предыдущий отчетный период в этой области было 276 таких нарушений.

Режим перемирия нарушали на территории, неподконтрольной правительству Украины к северо-западу от оккупированного Донецка. Напряженной была ситуация к западу от Горловки и к юго-востоку от населенного пункта Зализне.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня к юго-западу от участка разведения в районе Золотого. Это были взрывы неопределенного происхождения. Они произошли в районах.

СММ 21 апреля уточняла сообщения о повреждении квартиры в юго-западной части населенного пункта Золотое–5 Луганской области.

“На втором этаже жилого дома по ул. Войкова, 1, наблюдатели видели пробоину в верхнем левом углу внешней стороны пластиковой рамы. В соседней комнате они видели еще одну пробоину рядом с балконной дверью. Команда СММ заметила на полу куски штукатурки с поврежденной стены, а также следы горения на ковре. По оценке миссии, повреждения образовались недавно в результате огня из вооружения неустановленного калибра”, – сообщили в ОБСЕ.

Хозяйка квартиры, рассказала наблюдателям, что 20 апреля  в 20.00 она была дома с мужем и дочерью. Они услышали стрельбу, пуля пробила раму балконной двери, попала в стену и упала на ковер, говорится в докладе.

Контекст:По данным украинского штаба операции Объединенных сил, пророссийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за 23 апреля.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск.
Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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