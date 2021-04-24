 

ГПСУ пресекла вывоз контрабандных сигарет из Одессы в Евросоюз на сумму около 145 млн гривен

24.04.2021, 10:26, Новости дня
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Пограничники вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины осмотрели 12 контейнеров на терминалах Одесского морского порта. Груз якобы предназначался для продажи в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free, привели подробности в ГПСУ.

По данным пограничников, сделка предусматривала ввоз сигарет в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов и дальнейшее незаконное их перемещение в страны Евросоюза.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/145715584223161/

Обыск в контейнерах проходил под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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