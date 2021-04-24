Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом

В Минобороны опровергли информацию о том, что РФ якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.

В министерстве пояснили, что РФ с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград».

Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся.

Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного.

Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.

Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.

Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.

Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».