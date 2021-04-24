В РФ снизились продажи автомобилей класса люкс

В марте продажи люксовых автомобилей на российском рынке составили 78 экземпляров.

Указанный результат свидетельствует о снижении спроса на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, за минувший месяц местные дилеры продали 130 люксовых автомобилей. Вместе с тем в январе падение достигло 70%, тогда как постепенно свидетельствуют о снижении негативной динамики. В марте наибольшее количество люксовых машин продали в Москве, где продали 68% от общего числа сделок.

Второе место занимает Московская область, где продали 8 автомобилей. В тройку лидеров также вошел Санкт-Петербург, где реализовали 3 люксовые машины. Напомним, в прошлом году продали свыше 2,1 тысячи подержанных люксовых автомобилей.