 

В РФ снизились продажи автомобилей класса люкс

24.04.2021, 10:10, Новости дня
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В марте продажи люксовых автомобилей на российском рынке составили 78 экземпляров.

Указанный результат свидетельствует о снижении спроса на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, за минувший месяц местные дилеры продали 130 люксовых автомобилей. Вместе с тем в январе падение достигло 70%, тогда как постепенно свидетельствуют о снижении негативной динамики. В марте наибольшее количество люксовых машин продали в Москве, где продали 68% от общего числа сделок.

Второе место занимает Московская область, где продали 8 автомобилей. В тройку лидеров также вошел Санкт-Петербург, где реализовали 3 люксовые машины. Напомним, в прошлом году продали свыше 2,1 тысячи подержанных люксовых автомобилей.



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