В Украине снизился суточный прирост больных COVID-19

За 24 часа в Украине с COVID-19 в больницы попали 3 508 человек, умерло от болезни 392 человека, а выздоровело – 13 687.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Всего 22 апреля в стране сделали 92 136 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 40 734, методом ИФА – 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 017 341 случаев болезни, выздоровело – 1 565 954 человек, умерло – 42 092. В стране сделали 9 214 479 ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/914945299048466

Сутками ранее в Украине выявили более 14 тыс. новых случаев COVID-19.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—