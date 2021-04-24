Россия закроет на полгода три района Черного моря вблизи Крыма под предлогом военных учений
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“С 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов”, – говорится в бюллетене.
В это время планируется провести учения российского флота. Россия закроет участок акватории вдоль побережья оккупированного ей Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.
Управление навигации и океанографии сообщило, что эти районы расположены до “внешней границы территориального моря Российской Федерации”. Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают, отметили российские военные.
Контекст:Накануне Россия проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учения.
Россия с 20-го по 24 апреля ограничивала полеты на высоте 19 тыс. метров над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также над прилегающими к Южному берегу полуострова территориальными водами и частью международных вод Черного моря.
Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.
20 апреля командование Черноморского флота РФ вывело в Черном море более 20 кораблей на учения вместе с экипажами штурмовиков Су-25СМ3.
16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.
Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море.
Великобритания говорила о планах отправить в мае два военных корабля Королевского флота в Черное море, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.
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