 

Оскар 2021. Где и когда смотреть трансляцию вручения главной кинопремии

24.04.2021, 8:38, Новости дня
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Церемония начнется в 18.30 по местному времени (1.30 26 апреля по Киеву) – с прибытия гостей на красную дорожку. Вручение наград стартует примерно через полтора часа (около 3.00 по Киеву).

Транслировать церемонию “Оскара” будут более чем в 225 странах (ознакомиться с перечнем вещателей можно на официальном сайте кинопремии). В Украине мероприятие в прямом эфире покажет телеканал “Украина”. Издание “ГОРДОН” будет вести текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

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Контекст:93-я церемония “Оскара” должна была состояться 28 февраля, однако была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 мероприятие будет проходить в двух локациях: в театре “Долби”, где традиционно проводится вручение наград, а также на Union Station.
Награды в этому году будут вручать в 23 номинациях, а не в 24, как в последние годы (категории “Лучший звук” и “Лучший звуковой монтаж” объединены в одну).
Как отмечает агентство Reuters, в 2021 году женщины получили рекордные 76 номинаций. Так, Хлоя Чжао стала первой азиаткой, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссуру (фильм “Кочевники”); Эмиральд Феннел – первой женщиной, номинированной за дебютную режиссерскую работу (“Девушка, подающая надежды”). Риз Ахмед, сыгравший в фильме “Звук металла”, стал первым мусульманином, а Стивен Ен (“Минари”) – первым американцем азиатского происхождения, претендующим на “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль”.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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