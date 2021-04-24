В Совфеде указали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида, есть возможность досрочно выйти на пенсию по старости.

Она пояснила, что в такой ситуации женщины получают возможность «выйти на пенсию в 50 лет, мужчины – в 55 лет». Однако им требуется не менее 15 и 20 лет стажа соответственно, пишет «Парламентская газета».

Напомним, названы группы россиян, которым увеличат пенсии с 1 мая. В Пенсионном фонде РФ назвали несколько категорий граждан, которые с 2021 года имеют право досрочно уйти на пенсию.