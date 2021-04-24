В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии

Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости».

По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером.

Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры.

Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией.

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году.