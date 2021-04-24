 

Задействованную в параде на Красной площади военную технику передислоцировали в Москву

24.04.2021, 8:24, Новости дня
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Военная техника, задействованная в Параде Победы на Красной площади, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в Москве, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что «перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом – железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн». Уточняется, что теперь до парада техника будет стоят на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы, передает ТАСС.

Первой на площадку прибыла колонна из более 200 единиц колесной техники: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ЗРС «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» различной модификации, а также техника обслуживающей группы.

Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25» были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», доставлена железнодорожным транспортом на станцию Пресня, затем техника совершила марш своим ходом на временную площадку на улице Нижние Мневники.

Безопасность дорожного движения при передислокации техники обеспечивали более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Напомним, Минобороны анонсировало новый элемент на авиационной части парады Победы.



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