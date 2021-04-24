Иммиграционная полиция США решила отменить штрафы для нелегалов

Иммиграционно-таможенная полиция США прекратит штрафовать нелегальных мигрантов, которые не покинули страну, сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

По его словам, нет свидетельств того, что штрафы помогают «соблюдению обязательств по выезду неграждан». Майоркас выразил уверенность, что американские власти способны «обеспечить соблюдение иммиграционных законов» без «неэффективных и ненужных карательных мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

При этом отменить собираются и штрафы, которые уже были выписаны. Выписывать их прекратили еще 20 января, теперь эта политика была утверждена формально. Иммиграционно-таможенная полиция признала политику времен бывшего президента США Дональда Трампа «неэффективной».

Напомним, в расчете на то, что новый американский президент Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища направились в США.