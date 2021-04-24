Британская разведка сравнила российскую и китайскую «угрозы»

Взгляд Китая на будущее киберпространства конкурирует с ценностями Запада, Пекину нельзя позволить устанавливать свои стандарты, сообщил глава британской службы радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг.

По его словам, Китай входит в число стран, которые «среди первых внедряют многие передовые технологии, меняющие цифровую среду», но его «взгляд на будущее киберпространства конкурирует» с западным. Флеминг опасается, что «нелиберальные ценности других стран могут проникнуть в стандарты и технологии», которые могут оказаться ключевыми для либеральных стран. В результате сфера высоких технологий может стать «ареной геополитической конкуренции».

Флеминг утверждает, что проводились «целенаправленные кампании с целью получить решающее влияние в международных организациях, занимающихся установлением стандартов, разрабатывающих и одобряющих технические протоколы и процессы». Были зафиксированы «попытки использовать волнующие всех проблемы, включая изменение климата, чтобы закрепиться на новых технологических рынках», передает ТАСС.

В частности, концепция умных городов позволяет легко организовать масштабный сбор данных о населении, сообщил Флеминг. Внедрение электронных валют тоже открывает путь к вторжению в частную жизнь. По его словам, лидерство в сфере технологий смещается на Восток. Он опасается, что Китай будет лидировать в сфере разработки искусственного интеллекта, биологических систем и организмов с заданными свойствами и функциями.

Флеминг сказал, что РФ активно использует свой потенциал в сфере осуществления кибератак и шпионажа, оставаясь «наиболее острой угрозой национальной и коллективной безопасности» для Великобритании. Сравнивая Россию и Китай, Флеминг сказал, что Москва влияет на погоду, а Пекин определяет климат. По его словам, «российскую угрозу» можно сравнить с «уязвимостью конкретного приложения на телефоне», а вот в отношении Китая «есть опасения», что Пекин сможет «контролировать глобальную операционную систему».

Флеминг призвал к развитию технологий для защиты конфиденциальной информации и укрепления потенциала в киберпространстве, находя собственные решения в наиболее важных областях. По его словам, менее важные технологии могут закупаться за рубежом, но в первую очередь у государств с «либеральными ценностями». Он призвал продолжать попытки сделать Китай «ответственной сверхдержавой», которая будет играть «по глобальным правилам». Флеминг считает, что требуется международное киберзаконодательство. Лондон должен выступать единым фронтом со своими традиционными партнерами, но и заключать при этом новые союзы, сказал он.

В марте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представил внешнеполитическую доктрину страны. В ней Лондон позиционирует Пекин как «системного конкурента», а Россию – как главного врага.