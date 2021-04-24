 

Специалисты Sony обнаружили причину поломок PS4 и PS5

24.04.2021, 4:46, Новости дня
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Как поясняют специалисты Sony, основной причиной проблем с игровыми приставками может быть неправильная работа батарейки CMOS. Ранее пользователи жаловались на сбои и неправильные настройки в консолях PlayStation четвертого и пятого поколения.

Исследовав данный вопрос, специалисты компании-производителя обратили внимание на батарейку. Ведь именно она ответственна за сохранение результатов, достигнутых в играх, отсчет времени и некоторые другие параметры.

Оказалось, что батарейки в проблемных консолях были разряжены или выдавали недостаточно энергии. По мнению экспертов, простая замена указанной батарейки позволит восстановить корректную работу PlayStation.



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