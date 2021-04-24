Итальянский эксперт: Поддерживая Навального, Запад игнорирует мнение большинства россиян

Дело Навального – классический пример того, как западные стратегические коммуникации служат для достижения геополитических целей, направленных на противодействие России. Об этом пишет в своей статье политический аналитик, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки.

Бильфоки в своем аналитическом материале приводит итоги опроса, проведенного Левада-центром (признан Минюстом иноагентом), которые показывают, что 82% россиян знают о приговоре Навальному и почти половина (48%) считают, что судебная мера в отношении российского блогера справедлива.

«Однако это общественное мнение не интересует Запад, который игнорирует российских граждан, выступающих в поддержку решения властей осудить Навального, отдавая предпочтение лишь меньшинству. Согласно опросу, проведенному в марте 2021 года Левада-центром, 63% россиян одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 56% положительно оценивают работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а правительство в целом одобряет 49% опрошенных», – пишет Бифольки.

Он отмечает, что этот уровень доверия намного превышает «поддержку, которую различные президенты и премьер-министры получают в Европе после года пандемии, постоянных локдаунов и с все большим спадом экономики (примером служит Италия с недавними протестами против работы премьер-министра Марио Драги)».

«Поэтому сложно полагать, что давление, которое СМИ и политический мир Запада оказали на российское руководство с целью немедленного освобождения Навального, будет успешным, учитывая поддержку, которую Кремль имеет в этом случае со стороны населения», – отмечает политический аналитик. При этом западные СМИ, по его мнению, «хотят установить процесс подмены народной поддержки, которая должна перейти от президента РФ [Владимира] Путина к российскому блогеру Навальному».

«Однако в РФ этот процесс не происходит», – подчеркивает он.

«Дело Навального – классический пример того, как западные стратегические коммуникации служат для достижения геополитических целей, направленных на противодействие Российской Федерации, которая в последние годы зарекомендовала себя как важный международный игрок», – заключает Бифольки.

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.