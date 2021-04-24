Ургант высмеял заявление Instagram о правах немцев на российский гимн

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал блокировку в Instagram исполнения российского гимна. Instagram заявил, что исполнение нарушает якобы принадлежащие немцам авторские права.

Депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян сообщил, что Instagram заблокировал видео, на котором он поет гимн России. Соцсеть заявила, что «гимн РФ принадлежит немецкому сериалу Alles was zahlt. Эта песня играет там в 193-й серии, и якобы права на нее принадлежат немцам», пишут «Кубанские новости».

«Они там в своей Америке считают, что Амазасб Эйриян не может петь гимн России? Почему я, с фамилией Ургант, могу петь гимн РФ каждое утро, когда просыпаюсь, а Амазасб не может?» – сообщил Ургант в эфире своей программы на Первом канале.

Ведущий возмутился не только тем, что авторские права на гимн якобы принадлежат немцам, но и тем, что песня играет там в 193-й серии, а не в 41-й или в 45-й. В качестве «контрудара» Ургант предложил «забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал «Угрюм-река», гимн Франции – в фильм «Окно в Париж», гимн США – в заставку передачи «Время покажет». «Или все три гимна отдать программе «Познер», – сказал Ургант и «предупредил руководство Instagram», что в случае повторения инцидента его программа откажется использовать в эфире фотографии из Instagram.

Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в пользовательских видеороликах. Отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.

В конце января Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на публикацию контента с гимном РФ на видеохостинге YouTube. Позже видеохостинг YouTube признал обоснованность претензий Роскомнадзора и согласился снять ограничения на воспроизведение гимна России.